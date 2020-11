Retumba el #FueraPiojo tras eliminación de América ante Chivas en cuartos de final del Guard1anes 2020

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras la eliminación del América ante Guadalajara en los cuartos de final del Guard1anes 2020, varios aficionados del cuadro azulcrema han exigido la salida de Miguel Herrera de la dirección técnica del club.

Más de 10mil tuits con el #FueraPiojo han aparecido en Twitter en las últimas horas, esto debido a la molestia con el timonel mexicano.

Aunque aún no se sabe cual es la postura del club respecto al futuro de Herrera, da la impresión que la relación con la afición comienza a ser insostenible.

Aquí algunas reacciones:

#FueraPiojo is the number 2 trend in Mexico right now… #LigaMXEng pic.twitter.com/XBwL1KLggB

Never been more upset in my fucking life. This America is so fucking horrible. 11 retards doing nothing for 90 minutes. #FueraPiojo

— Manuel Valentin (@official_manny7) November 29, 2020