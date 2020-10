Suma Jonathan Borja una nueva indisciplina

CIUDAD DE MÉXICO.- La relación que un día hubo entre Cruz Azul y Jonathan Borja se ha fracturado aún más, esto luego del más reciente acto de indisciplina que el mediocampista se apuntó en La Noria.

De acuerdo con ESPN Digital, la semana pasada Borja tuvo un choque con dos jugadores referentes del Cruz Azul, quienes le cuestionaron su falta de intensidad en los entrenamientos. El ecuatoriano tomó eso de mala manera y habría respondido que “ya no le importaba nada, ni lo que pensaran de él ni lo que pasara con el equipo”.

El técnico celeste, Robert Dante Siboldi, al percatarse de esto, mandó a Borja con Jaime Ordiales, no sin antes avisarle que no quería a un jugador que no quisiera estar en el equipo. Desde entonces, el sudamericano juega con la Sub-20, en donde ha sumado 179 minutos en dos partidos.

Desde su llegada a Liga MX, Borja solo ha jugado 32 minutos; su contrato con Cruz Azul consta de un préstamo, por lo que es muy posible que no sea renovado por la dirigencia cementera.

