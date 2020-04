Matthijs de Ligt habría sido ofrecido al Real Madrid

MADRID, España.- Zinedine Zidane buscaría reforzar la defensa central del Real Madrid para la siguiente temporada 2020-21.

Matthijs de Ligt sería ofrecido al cuadro »blanco» e incluso el representante del holandés Mino Raiola ya estaría en pláticas con el conjunto español.

La adaptación del ex Ajax a la Juventus no ha sido la mejor y un cambio al Real Madrid no lo vería descabellado.

#RealMadrid ⚪ 💥 Raiola ha puesto sobre la mesa el nombre de De Ligt en las conversaciones que mantiene con el Madrid sobre Areolahttps://t.co/Qn1YZ2yniu — Diario SPORT (@sport) April 3, 2020

