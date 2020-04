Rafael Márquez aseguró que si vuelve al futbol será en Europa

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Rafael Márquez tuvo una breve etapa como directivo del Atlas y aunque no le fue de la mejor forma, el ‘’Kaiser’’ espera volver a ser directivo ya que asegura que en su etapa con los ‘rojinegros’ no tenía la experiencia necesaria.

En entrevista exclusiva para Fox Sports, el ex defensor del FC Barcelona reveló que está preparándose tanto en México como en Europa.

«Como jugador no me quedaron ganas de nada. Desde luego pienso en volver al futbol en algún momento. Lo que hice después de mi retiro (en Atlas), fue una ‘probadita’ de lo que pudo ocurrir, no lo tomo muy en cuenta porque fue una corta etapa; no tenía experiencia y ya me preparo en estos ámbitos (directivos) yendo y viniendo a Europa»,

Con 41 años de edad, Márquez cree que si vuelve al futbol será en el de Europa ya que ahí estableció buenas relaciones. De igual forma, no descarta volver al balompié azteca.

«No descarto regresar al futbol y si regreso sería directamente a Europa. Ahí tengo las puertas abiertas, he dejado muy buenas relaciones y es donde está el mejor futbol del mundo. Si en algún momento hay la oportunidad de volver a México y hacer algo importante lo haré con mucho gusto»

