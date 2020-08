Damián Álvarez reveló que dos equipos lo están tentando para volver del retiro

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- La calidad de Damián Álvarez no se puede ocultar y pese a sus 41 años de edad, hay clubes que preguntaron por sus servicios.

El ‘’Enano’’ elogió la calidad de Rubens Sambueza por su actuación ante Atlético de San Luis asegurando que la edad no tiene nada que ver con el talento.

Emanuel Villa, ex futbolista destacado en México aseguró que Álvarez podría seguir jugando y ahí fue cuando el ex Tigres reveló que dos equipos lo buscaron.

Jajajaja no me des ideas que me hablaron de dos equipos 👀😁… por cierto muy buenos comentarios en la transmisión de ayer Titan @TitoVilla1982 👏🏻

