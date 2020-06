Antonio Briseño aclaró que seguirá en Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- Antonio Briseño habló sobre su futuro luego de que en los últimos días se le vinculara como posible candidato para llegar al Necaxa para el torneo Apertura 2020.

El central del Guadalajara reveló mediante su Instagram que todo lo que ha sonado son rumores y que él seguirá con los »rojiblancos».

“Comentarles que no se crean todo lo que leen en redes, no es cierto. No puedo salir del equipo de Chivas, son rumores. No existe nada de nada y no vayan creyendo cosas que no son”

La llegada de Briseño al cuadro de Aguascalientes sonó ya que se decía que para liquidar la deuda que Chivas tiene con Rayos por los fichajes de Cristian Calderón, Alexis Peña y Jesús Angulo iban a dar jugadores y uno de ellos sería el ‘’Pollo’’, finalmente esta posibilidad fue descartada por el propio jugador.

