Carlos Salcedo no descarta salir de Tigres

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Desde la llegada de Carlos Salcedo a Tigres, da la impresión que no termina por acoplarse a lo que es la institución y la afición no lo ha perdonado por diversas actitudes del central mexicano además de un nivel bajo en la cancha en algunos partidos.

El ‘’Titan’’ habló en exclusiva para ESPN donde señaló que no descarta salir del cuadro ‘auriazul’, ya que no le desagrada la posibilidad de volver a la MLS.

“Son cosas que uno como jugador va pensando. El estilo de vida, lo que quieras, que se vaya aproximando el final de tu carrera. No me cierro las puertas y estaría contento de jugar nuevamente en la MLS.»

Salcedo no se cierra a ningún equipo, ya sea en el futbol mexicano, en Europa o destinos más exóticos como China o Qatar.

“No descarto ninguna posibilidad, no me gusta decir no jugaré o nunca jugaré. El futbol es así, un día te puede tener en México, otro día en Europa, hasta he pensado en ir a China, a Qatar»



