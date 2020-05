Newcastle habría hecho oferta irresistible a Mauricio Pochettino

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Con la inminente noticia que Mohamed Bin Salman será el nuevo dueño del Newcastle United, todo indica a que el club ingles comenzará a hacer fuertes inversiones para convertirse en protagonistas de la Premier League. El primer movimiento de Mohamed Bin Salman sería la contratación del entrenador Mauricio Pochettino.

De acuerdo con Sky Sports, el príncipe árabe le ha ofrecido 19 millones de libras por año al timonel argentino y en caso de aceptarla sería de los entrenadores mejores pagados del mundo.

Además, Pochettino tendría la posibilidad de integrar futbolistas de su agrado a la plantilla ya que el presupuesto para contratar jugadores sería amplio.

