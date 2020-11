Admite Jonathan Orozco que le gustaría retirarse en Rayados

MONTERREY, Nuevo León.- Con 34 años de edad, el retiro es cada vez un tema más recurrente para Jonathan Orozco.

En entrevista exclusiva para el diario AS, el cancerbero regio aseguró que le gustaría retirarse en el Monterrey por el cariño que le tiene a la institución, aunque »colgar los botines» en Santos Laguna o en su actual equipo los Xolos de Tijuana es algo que tampoco descarta.

«Claro que me encantaría (retirarse en Rayados), cuando empecé mi carrera me preguntaron, siempre me hubiese encantado jugar toda mi vida en Monterrey, pero si la pudiera terminar ahí sería muy lindo, para mí sería muy lindo también terminar en Santos y tal vez aquí (Tijuana) también en unos cinco años si me va bien. Voy a ser muy feliz al retirarme donde fui muy querido, donde tengo el cariño de la gente, en el equipo donde crecí o donde nací»

Sobre la gran final de la Copa MX que se jugará este miércoles entre los fronterizos y Monterrey, Orozco dejó en claro que se ve levantando el título frente a su ex equipo.

«Sí, me visualizo terminando el partido con la Copa. Si preguntas todos te van a decir que Rayados va a salir campeón y eso es lo más bonito, cuando el futbol te da la inversa. Yo me visualizo levantando la copa y siendo campeón y si no hay que intentarlo nuevamente».

