Manchester City dispuesto a ofrecerle un precontrato a Lionel Messi en enero

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El Manchester City no se rinde e irá nuevamente a la carga por el fichaje de Lionel Messi.

De acuerdo con información de Telegraph Football, el cuadro dirigido por Pep Guardiola le estaría ofreciendo un precontrato al astro argentino en enero ya que en este mes le quedarán seis meses de contrato con los blaugranas.

De igual forma, los culés ya tendrían asimilado que Messi saldrá del equipo ya que la situación económica e institucional actual no ayudan a que puedan prolongar el vínculo del 10 de la Selección Argentina.

Manchester City will have the chance to offer Lionel Messi a pre-contract as talks over staying at Barcelona are set for later in the season @mcgrathmike https://t.co/ObiaeS855D

— Telegraph Football (@TeleFootball) November 2, 2020