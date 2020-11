Niega Miguel Herrera contacto con el LA Galaxy

LOS ÁNGELES, California.- Pese a los rumores que colocaban a Miguel Herrera como posible sustituto de Guillermo Barros Schelotto en el LA Galaxy, el entrenador del América descartó que haya tenido contacto con gente del cuadro angelino.

En entrevista para Marca Claro, el ‘’Piojo’’ elogió el nivel de la MLS pero aclaró que está totalmente enfocado en el conjunto azulcrema.

«Es un rumor simplemente, a mí no me ha contactado nadie, estoy muy contento en el América, siempre he dicho que si me toca emigrar mi prioridad será buscar ir a Europa pero tampoco la veo con mala cara a la MLS porque está creciendo, porque es una liga de expansión tremenda, que seguramente seguirá creciendo y que pronto la liga mexicana sufrirá al lado de la MLS, por las inversiones que están haciendo ellos, todo lo que está generando esa liga en nuestros vecinos»

Por último, Herrera dejó en claro que no ha existido ni un contacto y que su prioridad es ganar títulos con los de Coapa.

«No quiero especular porque realmente no ha habido ningún contacto, simplemente son rumores, hoy estoy concentrado en el último partido del torneo y por supuesto a preparar una Liguilla y una Concachampions que nos dé la posibilidad de levantar triunfos y títulos

Cargando...