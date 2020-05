Mandatory Credit: Photo by Shutterstock (10623013al) United States President Donald J. Trump is joined by members of the Coronavirus Task Force to deliver remarks on the COVID-19 pandemic in the James S. Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 23. Trump Daily Coronavirus Press Briefing, Washington, District of Columbia, USA - 23 Apr 2020

Donald Trump asegura tener pruebas que el coronavirus salió de un laboratorio chino CIUDAD DE MÉXICO, México.- Donald Trump, presidente de los Estados Unidos aseguró que tiene pruebas que muestran que el coronavirus salió de un laboratorio chino. Sin dar más detalles sobre su afirmación, Trump simplemente dijo que »sí» tras la pregunta de un periodista donde cuestionaba si ha visto pruebas que le permitían señalar que el Instituto de Virología de Wuhan como fuente de la pandemia.

