Julián Quiñones reveló que su esposa perdió el bebé que esperaban

Mi amor sólo le pedíamos una sola cosa a la vida que te dejara crecer sano y fuerte y que no tuvieras ningún problema pero hoy todos mis sueños y esperanza que tenia contigo se nos derrumbó al saber que ya yo estarás con nosotros jamás solo pudimos escuchar tus latidos y ese latido me destrozó todo mi corazón 💔😭😭 me hiciste el hombre más feliz al saber que venías en camino y hoy solo me quedan tristeza y un corazón destrozado 😭😭😭 y ati @anagabrielafoto gracias por esa felicidad que me regalaste te amo ❤️💕 te vamos a extrañar 🤰