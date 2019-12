Leonel López saldrá del América

View this post on Instagram

Muchas gracias @clubamerica por este torneo un ciclo más que me deja muchas enseñanzas en lo deportivo y en lo personal , gracias compañeros , cuerpo técnico y a todos los que forman esta enorme institución , dejó atrás grandes personas que me ayudaron a crecer en todos los aspectos, siempre los llevaré en mis pensamientos deseándoles el mayor de los éxitos, gracias por todo ❤️🙏