La FIFA y la Champions League felicitan a Hirving Lozano por su cumpleaños (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La UEFA Champions League y la Copa del Mundo de la FIFA se encargaron de felicitar a Hirving Lozano mediante sus redes sociales por su cumpleaños número 25.

Por parte de la competencia europea, pusieron una anotación del ‘’Chucky’’ con el Napoli en este torneo.

La cuenta del mundial recordó el tanto del ex jugador de Pachuca con la Selección Mexicana ante Alemania en Rusia 2018 donde el conjunto azteca se llevó una victoria ante el campeón del mundo en ese entonces.

😱 @HirvingLozano70 is known as 'Chucky' after the killer doll in the horror movies because he would hide under beds & jump out at team-mates!

🇲🇽 He began a German horror story & sent @miseleccionmxEN fans wild in Moscow

🎈 Happy 25th birthday 'Chucky'pic.twitter.com/oYMWN6uuCM

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 30, 2020