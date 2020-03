‘’Chicharito’’ agradeció a los médicos y enfermeras que combaten el COVID-19

LOS ÁNGELES, California.- Javier Hernández agradeció a todos los integrantes del departamento médico que se encuentra trabajando para buscar una vacuna contra el coronavirus.

El ‘’Chicharito’’ aclaró que mientras ellos estén trabajando, los demás buscarán apoyarlos desde su respectiva trinchera.

“Mientras todos nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte en contra del coronavirus o el famoso COVID-19 aplanando esa curva estando en aislamiento o en cuarentena, quería agradecer a toda esa gente que está ayudando para controlar esto.’’

«A médicos y a los enfermeros que hacen que todo esto se pueda controlar y regresemos a la normalidad, también a los que están tratando de encontrar una vacuna o una cura, de verdad muchísimas gracias de todo corazón y nosotros seguiremos haciendo lo nuestro desde nuestra trinchera”

To all the medical professionals on the frontlines of the coronavirus pandemic: Thank you. #MLSUnites #NationalDoctorsDay pic.twitter.com/yUglzHPmO5

— Chicharito Hernandez (@CH14_) March 30, 2020