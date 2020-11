Raúl Jiménez fue operado con éxito tras fractura de cráneo

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Raúl Jiménez ha sido operado con éxito de una fractura de cráneo que sufrió en el partido de ayer domingo 29 de noviembre entre Arsenal y el Wolverhampton.

El atacante mexicano se marchó inmovilizado del campo tras un choque sufrido con el central brasileño David Luiz.

El Wolverhampton aclaró mediante sus redes sociales que el ex jugador del América se encuentra bien tras la operación que se realizó en un hospital de Londres.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.

He has our love and support as he begins a period of recovery.

We're all with you, @Raul_Jimenez9.

— Wolves (@Wolves) November 30, 2020