Acepta ‘Chicharito’ su bajo nivel futbolístico

LOS ANGELES.- Las críticas que Javier Hernández ha recibido desde que llegó a la MLS se intensifican semana tras semana y más, si a eso le sumamos que no ha podido ganarse la confianza de los aficionados al LA Galaxy.

Entendiendo su problema, ‘Chicharito’ se expresó en redes sociales mandando un mensaje en donde afirmó que está trabajando para poder recuperar e nivel alguna vez mostrado al mundo cuando triunfó en Europa.

«Sé que no he estado en mi mejor nivel (…) Pero ya estoy trabajando más fuerte que nunca a nivel personal y futbolístico para devolver con resultados toda esa confianza que han puesto en mí”, escribió el dorsal 14.

«Sé perfectamente lo que LA Galaxy representa y entiendo la responsabilidad que tengo con nuestra afición, los angelinos, la directiva y mis compañeros. Así que aunque hoy no paso por mi mejor momento futbolístico, me comprometo a trabajar el doble para empujarme a mejorar y hacer que las cosas cambien. Tengo un enorme compromiso con todas las personas que me dieron la oportunidad de cumplir otro sueño jugando aquí, pero sobre todo conmigo mismo y créanme: no voy a fallar«, agregó.

#MLS ⎮🇺🇸⎮#chicharito le manda un mensaje a la afición del #galaxy “Aunque hoy no paso por mi mejor momento futbolístico, me comprometo a trabajar el doble”.#MN pic.twitter.com/EnOMG647F1 — Espacio Deportivo (@e_deportivo) October 30, 2020

El LA Galaxy está en una profunda crisis deportiva, pues además de posar en el último lugar de la Conferencia Oeste, ayer despidieron al entrenador Guillermo Barros Schelotto.

