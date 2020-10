Sebastián Saucedo reveló que votará para sacar a Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Con las elecciones presidenciales en Estados Unidos a la vuelta de la esquina (3 de noviembre), el futbolista de Pumas, Sebastián Saucedo aseguró que votará para que Donald Trump deje de ser el presidente.

En entrevista exclusiva para W Deportes, el mediocampista del cuadro capitalino considera que muchos deportistas profesionales lo quieren fuera y deberían hacerlo.

“Yo creo que hay que sacar al presidente que está ahorita, la verdad es que mucha gente no lo quiere, muchos atletas de la NBA, de futbol americano, todo tipo de atletas no lo quieren y sí hay que sacarlo”

Además, el ex jugador del Real Salt Lake dejó en claro que hay muchas protestas porque el tema del racismo en territorio americano está latente.

“Por eso hay muchas protestas, muchas cosas que están pasando y que no deben de pasar. El racismo tiene que parar, eso es máximo porque el racismo no se puede hacer, la verdad que no y eso es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos que hay mucho racismo y eso tiene que parar”

