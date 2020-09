‘Marchesín no me caía bien’: Óscar Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas veces sucede que en el trabajo, ciertos empleados recién contratados no caen del todo bien en los ya sólidos grupos de compañerismo y eso fue lo que sucedió en el América tras la llegada de Agustín Marchesín en el 2017.

De acuerdo con las más recientes revelaciones hechas por Óscar Jiménez, portero del América, le tocó vivir algo parecido cuando Agustín Marchesín llegó al Nido. Al principio le caía mal, pero conforme pasaron las semanas se dio cuenta que estaba equivocada su perspectiva.

“Yo no tenía el gusto de conocerlo (a Marche), cuando estaba en Santos no me caía bien como portero y ahora que lo tuve de compañero cambiaron las cosas. En cada partido quiere jugar y ganar, trae al equipo muy concentrado”, dijo en una entrevista con TUDN.

Ahora con Ochoa, Jiménez señaló que mucho le ha podido aprender, sobre todo la forma en como maneja los escenarios de presión.

“De Memo lo que resalto es el temple que tiene, no siente la presión, la experiencia que ha ganado vale muchísimo, entonces es una persona muy sobria y tiene reflejos. Él saca las pelotas que uno piensa que van a ser goles”, finalizó.

