Rubens Sambueza ilusionado con la posibilidad de ir a la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Con los recientes cambios en el reglamento de la FIFA, Rubens Sambueza es elegible para ser convocado a la Selección Mexicana y esta posibilidad de representar a México le ilusiona mucho.

El ex jugador del América reconoció que le tiene un gran cariño al país azteca y por ese motivo le causaría mucha felicidad ser convocado.

«Cómo no me va a ilusionar la Selección Mexicana ahora con estos nuevos cambios de FIFA; si en el 2014 estuve a punto de poder ser elegible, imagínate ahora la ilusión es más grande. Creo que a todos los jugadores les ilusiona la selección y sería un orgullo poder defender su camisa; hace muchos años que estoy en el país, siempre muy agradecido con toda la gente de Mexico, me han tocado momentos de mucha gloria gracias a Dios y sería algo hermoso si algún día me llamaran ahora que cambió la regla de FIFA»

«Estaría más que dispuesto en ir si el Tata Martino me llamara, siempre con el compromiso de poder ayudar en lo que más se pueda»

Sambueza recordó que cuando no pudo ser convocado por México para el mundial de Brasil 2014 le causó mucha tristeza ya que la ilusión de ir a una copa del mundo con el ‘’Tri’’ fue ilusionante en su momento.

«El sabor que me dejó no poder competir con la selección en el 2014 fue muy amargo y de mucha tristeza, estaba muy ilusionado de ayudar y de poder competir. Faltan varios años para Qatar 2022, primero me gustaría poder tener una oportunidad en la selección y después competir como para poder llegar a ese mundial. Imagina que yo en el 2022 si Dios quiere voy a tener 38 años, por eso hay que mantener un buen nivel y seguir compitiendo de la mejor manera»

