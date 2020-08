Jonathan Orozco pide disculpas tras agresión a jugador de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Jonathan Orozco dio la cara y se disculpó públicamente mediante sus redes sociales con el futbolista de Pumas, Carlos Gutiérrez tras haberlo agredido cuando los universitarios marcaron el segundo gol del encuentro.



El guardameta regio dejó en claro que esa no es su forma de ser y que es la primera y única vez en su carrera que hará algo similar.

Me siento muy apenado y así como le pedí una disculpa a Carlitos Gutiérrez, la hago pública, pues no es mi forma de ser ni de accionar lo sucedido ayer en CU.

La frustración no tiene que ir de la mano con la violencia.

Es la primera y única vez que haré esto en mi carrera.

— Jonathan Orozco (@jona_orozco) August 31, 2020