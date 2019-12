Ángel Zaldívar otra baja rayada para el Clausura 2020

MONTERREY, Nuevo León.- Ángel Zaldívar confirmó que no seguirá en el Monterrey de cara al torneo Clausura 2020.

El ex jugador de las Chivas aseguró estar tranquilo, ya que en el dia a dia siempre trabajo al 100% pero difícilmente vaya a tener oportunidades si se queda con los regios debido a que compite directamente contra tipos como Rogelio Funes Mori o Vincent Janssen.

“Uno siempre quiere participar, la verdad yo no le debo nada a Monterrey, muchos hablan a lo mejor porque no están o porque no ven el día con día, pero siempre trabajé al 100 y estuve al 100, pero no puedes hacer nada; estás ante el mejor delantero del año jugando y traen a Vincent que es un refuerzo de nombre, las oportunidades fueron escasas.’’

Por último, Zaldívar confirmó que su ciclo con los dirigidos por Antonio Mohamed ha concluido. Ángel se despide como campeón de Concachampions, tercer lugar en el Mundial de Clubes y campeón de Liga MX.

«Me siento tranquilo bien, me sentía bien y pues sí, creo que esa parte de los minutos, en el siguiente torneo ya, mi ciclo con Monterrey ya acabó y espero tener en otro lado más minutos”