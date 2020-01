Miguel Herrera negó que Roger Martínez no juegue por diferencias personales con él

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras toda la información que ha surgido en los últimos días sobre Roger Martínez y una ruptura en su relación con Miguel Herrera debido a las actitudes que ha mostrado el colombiano por no salir del equipo, el ‘’Piojo’’ habló sobre el tema.

Herrera explicó en entrevista exclusiva para Fox Sports que no es una necedad suya el no alinearlo, simplemente que Roger tiene una oferta y no quieren arriesgar la operación poniéndolo a jugar.

«No es necedad, muchos piensan que es necedad mía, es algo que determinó la directiva, en combinación a lo que él pedía, lo que él solicitaba, ahorita hay una oferta en la mesa y tenemos que respetar los tiempos, no es que uno sea terco, si lo puediera usar lo usaría, siempre he dicho que es un buen jugador, no hay ningún problema entre nosotros, hay buena química, su gente está entablando negociaciones».

Aunque no se sabe con exactitud qué equipo ha hecho una oferta formal por sus servicios, ha sonado para el Genoa de Italia y el Inter de Miami de la MLS.

«NO ES NECEDAD: ROGER MARTÍNEZ TIENE OFERTA Y NO JUGARÁ CON NOSOTROS»@MiguelHerreraDT en #AgendaFOXSports explica a @ruubenrod @verockstar y @lmsauret lo que sucede con el delantero colombiano pic.twitter.com/oBV9Pm2PCk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 31, 2020

