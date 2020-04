Javier Aguirre reveló que fue aficionado del América

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Javier Aguirre reveló que aunque debutó con el América como futbolista profesional en 1979, siempre ha negado su cariño hacia las Águilas.

En entrevista exclusiva para TUDN, el timonel mexicano recordó su paso con los ‘’azulcremas’’, ya que desde los 16 años de edad pudo formar parte del equipo de Coapa.

«Cuenta la leyenda que era americanista, pero lo he negado siempre. Mis padres venían de España y había un solo jugador español en aquel entonces; Florentino López, el portero de Toluca, pero yo con los cuates no recuerdo que tuviera algún equipo. Luego me buscó el América y ya con 16 años formé parte de la familia del América»

De igual forma, el »Vasco» revivió el momento cuando en la temporada 1983-84 donde le ganó una final al acérrimo rival Chivas donde pudo hacer un gol.

«Estaba mi esposa en un palco y ese día habían venido mis padres. Ese gol me llenó de alegría»

