Emanuel Aguilera analizaría ir a la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, México.- A lo largo de su paso por el futbol mexicano, Emanuel Aguilera le ha tomado más cariño a México como pais.

El defensor del América reconoció que aunque su nacionalidad es argentina, consideraría ir a la Selección Mexicana en caso de que lo llamen.

En entrevista para Sentimiento Cacique, ‘’Ema’’ aceptó que su sueño es representar a la ‘albiceleste’ pero lo ve muy complicado.

«De la Selección Mexicana no me han llamado y, en el caso que me llamen, lo analizaría, lo pensaría. Siempre es un sueño ir a la Selección, es difícil pero no imposible»

