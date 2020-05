Víctor Guzmán no está en planes del América, asegura Miguel Herrera

CIUDAD DE MÉXICO, México.- En las últimas semanas ha tomado fuerza el rumor que Víctor Guzmán podría terminar fichando por el América ya que sería habilitado para jugar el torneo Apertura 2020.

Miguel Herrera, entrenador de las águilas admitió que en su momento buscaron al ‘’Pocho’’ y es un jugador que siempre le he gustado, pero hoy en día no está en los planes del conjunto ‘azulcrema’.

«A mi siempre me gusto como jugador el Pocho Guzmán, alguna vez preguntamos al Club Pachuca la situación de él, nos sacaron corriendo con el precio que era una locura, Santiago (Baños) nos dijo no hay manera, entonces nos fuimos, después viene esta situación del Pocho con Chivas y ahora difícilmente se puede dar una negociación con América por lo que pasó y que todavía no sale la resolución que está absuelto de la acusación que lo estuvo embargando, pero bueno es un jugador interesante y no está en los planes del América»

América buscó contratar a Víctor Guzmán, así lo reveló Miguel Herrera ⚽😱https://t.co/uP9mM2cpMZ — AS México (@ASMexico) May 29, 2020

