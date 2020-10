Megan Rapinoe lanzó recomendación a Messi y CR7

ESTADOS UNIDOS.- La figura que representa Megan Rapinoe va más allá de los terrenos de juego, pues no solo hablamos de la mejor futbolista del mundo según el último premio FIFA The Best, sino de una mujer dedicada a varias causas sociales, una de ellas el racismo.

Es por eso que utilizó una entrevista con L’Équipe para mandarles un consejo a jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La estadounidense pidió a ambos que utilizaran su poder en redes sociales para enfrentar el racismo, problema que se ha adherido demasiado al futbol.

«Podrían hacer tanto si se decidieran a usar su extremo nivel de popularidad para combatir el racismo. No estoy hablando de llevar una camiseta de ‘Black Lives Matter’, estoy hablando de ir más allá. Si quieres ser el rey, entonces sé el mejor rey que puedas ser», comentó la mediocampista del Reign FC

Otro futbolista de alta gama que recibió este tipo de consejos de Rapinoe fue Kylian Mbappé, atacante del PSG a quien exhortó que haga presencia en la dura batalla.

«Llegó al mundo con un don extraordinario que le permite tener una vida fuera de lo común, tal vez puede preguntarse cómo lograr un equilibrio, cómo inspirar a la juventud. Espero que entienda que puede cambiar el mundo”, explicó.

