Preparan apelación tras sentencia de Joao Maleck

JALISCO.- Los tres años y ocho meses de prisión decretados a Joao Maleck, así como el desembolso de tres millones de pesos como parte de reparación de daño no fueron bien recibidos por la parte acusadora de María Fernanda Peña y Alejandro Castro, pareja que murió en el choque ocasionado por el futbolista el año pasado.

Es por eso que el abogado de la señora Martha Álvarez-Ugena, madre de María Fernanda, ya alista una apelación pues no pueden concebir que Maleck salga libre en los próximos días.

“Así es, creo que diferimos de la consideración del tribunal, consideramos que no fueron valorados el día de ayer, no es posible que importe lo mismo matar 2, 3 o las personas que sean, las condiciones simple y sencillamente no estamos de acuerdo con esta decisión y tendremos que presentar el recurso de apelación correspondiente para elevar esto al Supremo Tribunal”, dijo el defensor a Mediotiempo.

De acuerdo con el abogado, Maleck tenía previsto recibir una pena de cinco años y seis meses de encierro, pero esto no fue efectuado debido a que tiene 21 años.

“Hay que tener en claro que los jueces consideraron de alguna manera una sentencia de 5 años y 6 meses, pero aplicaron esta famosa reducción por la edad, por lo cual nos dieron los 3 años y 8 meses que al final de cuentas son los que le quedaron”, reveló.

Cargando...