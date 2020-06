En Chivas no piensan en el regreso de Carlos Salcedo

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Mucha especulación causó un tuit de Carlos Salcedo en redes sociales donde puso emojis de manos moviéndose, interpretándose como una despedida del »Titan» de Tigres.

Aficionados de Chivas creyeron que esto podría significar un regreso del central mexicano a tierras tapatías.

Karina Herrera de TUDN reveló que el »Rebaño Sagrado» no contempla el regreso de Salcedo y que no hay interés por su contratación.

De igual forma, los ‘’rojiblancos’’ estarían contemplado a Antonio Briseño para el torneo Apertura 2020 pese a los rumores que lo colocaban fuera del equipo.

CHIVAS:

Carlos Salcedo: NO es opción ni tampoco ha habido ni habrá acercamiento ya que no hay interés por parte de Chivas.

BRISEÑO: NO sale del equipo, se mantendrá para el Apertura 2020

ZALDÍVAR: Se quedará en el equipo si se da la partida de Macías a Europa. @TUDNMEX @TUDNUSA

— Karina Herrera (@chapis_herrera) June 3, 2020