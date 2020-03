Bruno Marioni no descartó dirigir al América

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Bruno Marioni, figura con Pumas en 2004 como futbolista y ahora director técnico no descartó la posibilidad de dirigir al acérrimo rival de los universitarios, el América.

El ‘’Barullo’’ reveló que cuando eres jugador se declara para la tribuna, pero el en particular no podría decir que si o no.

“Muchas veces como futbolista juegas o declaras para la tribuna. Yo no puedo decir que no dirigiría al América, tampoco puedo decir que lo dirigiría”

Sobre el Clásico Capitalino que se jugará este viernes en el Estadio Olímpico Universitario a las 20:00 horas en la jornada 9 del Clausura 2020, reveló que pese a las lesiones de los ‘’azulcremas’’, tienen un plantel amplio a diferencia de Pumas.

“Más allá de que América tenga muchos lesionados, tienen un plantel amplio, si los lesionados estuvieran en Pumas, ahí sería diferente”.

Cargando...