FIFA habría recibido demanda del Monterrey al Inter Miami por caso Rodolfo Pizarro

MONTERREY, Nuevo León.- Rayados ya habría procedido con la FIFA tras el fichaje de Rodolfo Pizarro por el Inter Miami de la MLS.

Fue desde el mes pasado que los ‘’albiazules’’ habrían puesto su demanda y el maximo organismo de futbol ya estaría investigando al conjunto de la MLS para determinar si violaron las regulaciones de transferencias de la FIFA.

Duilio Davino había declarado cuando recién salió Pizarro rumbo a Miami que lo preocupante era que si David Beckham hizo las videollamadas con el mediocampista tampiqueño, habría roto una parte del reglamento. De igual forma, aclaró que no estaba en sus manos en tomar acciones tras este caso, dejando todo en manos de los abogados del Monterrey.

«Lo que sí me preocupa es el tema de la videollamada, porque no sé si Beckham pertenezca a la directiva del club (Monterrey), no debería de estar hablando con jugadores que tienen contrato. No es injusto, es antirreglamentario. No lo sé (si se tomará alguna represalia), eso está en manos de los abogados»

Cargando...