Héctor Herrera llegaría al Zenit de Rusia

MADRID, España.- La salida de Héctor Herrera del Atlético de Madrid estaría prácticamente cantada, el mediocampista mexicano podría continuar su carrera en el Zenit de Rusia.

Dermot Corrigan reveló que con la inminente llegada de Lucas Torreira al cuadro colchonero, el futbolista azteca estaría despidiéndose del conjunto dirigido por Diego Simeone.

Lucas Torreira is in Madrid to sign for Atletico on loan – but not until they move someone out, maybe Hector Herrera to Zenit, less likely Lemar to Bayern, small chance of Hermoso to Real Sociedad.

— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) October 3, 2020