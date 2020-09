Lionel Messi confirma que se queda en el FC Barcelona

BARCELONA.- Lionel Messi rompió el silencio y finalmente habló sobre todo lo acontecido alrededor de su futuro, donde reveló que seguirá en el FC Barcelona.

En una entrevista exclusiva para el portal Goal, el argentino aseguró que tardo para hablar porque la derrota de 8-2 ante Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League ya que fue muy duro para él y no tenía ganas de nada.

“Primero porque después de la derrota de Lisboa fue muy duro. Sabíamos que era un rival muy difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, dando esa imagen tan pobre para el club y para el barcelonismo. Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo”

La decisión de la ‘’Pulga’’ de salir del cuadro ‘blaugrana’ en su momento ya la había tomado desde hace tiempo ya que él pensaba que necesitan gente joven pero el presidente no cumplió su palabra de dejarlo irse.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

El astro sudamericano admitió que le han dolido las acusaciones contra él que buscaba más dinero ya que siempre ha tenido la posibilidad de irse del equipo y ganar más de lo que actualmente percibe.

“Un poco de todo, lo de los amigos de Messi, lo del dinero… han dolido muchas cosas que se han dicho. Siempre antepuse el club antes que cualquier cosa. Tuve posibilidad de irme del Barça muchas veces. ¿El dinero? Todos los años pude irme y ganar más dinero que en el Barcelona. Siempre dije que esta era mi casa y era lo que sentía y siento. Mejor que acá es difícil. Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas”

Aquí la entrevista completa:

Entrevista exclusiva de Messi en @goalespana: "Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar". Esto es todo lo que Messi le ha contado a @rubenuria https://t.co/GWpgnINbVR — Goal España (@GoalEspana) September 4, 2020

