Kyle Walker expuesto por organizar fiesta sexual en plena cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El lateral derecho del Manchester City Kyle Walker ha sido expuesto tras organizar una fiesta sexual con varias prostitutas en medio de la cuarentena, donde incluso una de las prostitutas que fueron invitadas lo tachó de hipócrita por externar precaución por el COVID-19 un dia despues de dicha reunión.

El diario inglés The Sun aseguró que Louise McNamara, una de las acompañantes de Kyle publicó algunas fotos intimas en su Instagram.

“Trabajo con una agencia en Manchester. Recibí un mensaje de mi jefe que decía que un cliente de alto perfil estaba buscando a alguien con clase. Tomé un taxi desde Manchester a la dirección y un conductor me recogió afuera y me llevó a las puertas de su departamento. Entonces su amigo salió y me conoció. También había otra chica en el auto”

McNamara aseguró que el ex jugador del Tottenham fue un hipocrita ya que al dia siguiente mandó un mensaje pidiendo precaución a la gente por el coronavirus pero un dia antes el organizaba una reunión para tener relaciones sexuales con gente que no conoce.

“Walker debería entenderlo mejor. Por un lado está invitando a extraños a su casa a tener relaciones sexuales, y al día siguiente está dando mensajes a todos sobre la necesidad de mantenerse a salvo. Es un hipócrita y pone a las personas en riesgo”,

