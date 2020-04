Leandro González Pírez no se cierra a la idea de jugar para la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El tema de los naturalizados a la Selección Mexicana seguirá siendo polémico, ahora el central argentino del Tijuana Leandro González Pírez no descartó jugar para el ‘’Tri’’.

En entrevista para TNT Sports, el defensor de 28 años de edad admitió que si el conjunto nacional le da la oportunidad y ve que no tiene ninguna chance de representar a Argentina, lo hará ya que es una gran oportunidad para crecer en el ámbito deportivo.

«Si se dan los papeles, si veo que por ahí no tengo ninguna chance en la selección de mi país y acá me aceptan de la mejor manera, sí, claramente que lo pensaría. Deportivamente es un gran crecimiento. No me ha llegado ninguna propuesta de nada, pero sí lo he escuchado.’’

De igual forma, el nacido en Buenos Aires aclaró que de momento no le ha llegado ninguna propuesta para llegar a la Selección Mexicana.

«No me ha llegado nada como para decir lo pongo arriba de la mesa y me pongo a pensar. Hasta ahora a todos los países a los que voy intento de tratarlos siempre con mucho respeto porque es lo que se merecen. Trato de siempre ser un buen ciudadano»

