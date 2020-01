Antonio Mohamed aseguró que título con Rayados es el más importante de su carrera

MONTERREY, Nuevo León.- Antonio Mohamed dio posiblemente la entrevista más emotiva de toda su carrera como director técnico.

El ‘’Turco’’ tenía dos objetivos claros al iniciar su etapa como entrenador, ascender al Huracán y ser campeón con el Monterrey, a petición de su difunto hijo Faryd.

En entrevista exclusiva para el portal enganche.com.ar de Argentina, Antonio explicó a detalle porque este campeonato que obtuvo con ‘’La Pandilla’’ es el más importante que obtuvo en su carrera. Mohamed dejó en claro que lograr cumplirle esta promesa a Faryd es una auténtica ‘caricia al alma’.

‘’Totalmente. Mi hijo Faryd era muy futbolero, pero muy futbolero, vos imaginate que perdió la vida en un Mundial de fútbol y con 9 añitos. Le encantaba el deporte, no se perdía una charla técnica. Era de Monterrey y de Huracán. Lo hice del Globo yo cuando fui a la Argentina. Nos tocó perder el ascenso con Argentinos Juniors en la Promoción y de ahí nos fuimos al Mundial de Alemania. En ese viaje, en tantas noches juntos caminando y hablando de fútbol, él me dijo: “Ahora que volvemos a la Argentina tenemos que ascender a Huracán”. Yo le dije que no porque había cambiado la comisión directiva y no seguía más en el club. Y le me insistió: “Mi sueño es que asciendas a Huracán y verlo en primera. Y después nos volvemos a México para que saques campeón a Monterrey”. Eso es lo que hablamos siempre. Eran las dos cosas que hablamos. Y por suerte las dos cosas las pudimos hacer. Esa es la carga emocional de este título, es una caricia al alma.’’

‘’Cualquiera que es papá puede entender de qué se trata esto que me pasó a mí. Es realmente una caricia, es como sanar, no sé cómo explicarlo bien con palabras. Fue un momento emocionante, único y por eso estoy feliz. Y también la verdad es que hicimos felices a millones de hinchas de Monterrey.’’

Aquí puedes ver la entrevista completa: https://enganche.com.ar/antonio-mohamed-es-el-titulo-mas-importante-de-mi-carrera/