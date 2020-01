Antonio Mohamed reveló que pasó con Jurgen Klopp en las semifinales del Mundial de Clubes

MONTERREY, Nuevo León.- Sin duda alguna, uno de los episodios más recordados dentro de la actuación del Monterrey ante el Liverpool fue la pequeña bronca o discusión que tuvieron Antonio Mohamed y Jurgen Klopp, entrenadores de cada uno de estos equipos.

En una entrevista exclusiva para el portal argentino enganche.com.ar, el ‘’Turco’’ explicó a detalle lo que sucedió y porque se calentaron los ánimos con el estratega alemán.

Mohamed aseguró que Klopp le faltó al respeto, puesto a que constantemente pedía que amonestaron a jugadores del Monterrey por hacerle faltas a Mohamed Salah y cuando él pidió que expulsaran a un futbolista del Liverpool, Jurgen se burló de él.

Aunque al inicio Antonio quiso mantener la compostura, admitió que llegó un punto en el que le salió el ‘’barrio’’ y terminó por insultarlo.

‘’Pasó que me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a [Mohamed] Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y me burlaba como que era un maricón. Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura. Si te tengo que decir qué le dije ni me acuerdo, porque pensé, si lo puteo en inglés no soy yo mismo. Así que me parece que le dije la c… bien de tu madre, a quién te comiste p… Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro.’’

La Furia de Klopp y la respuesta de Antonio Mohamed. Fue un error provocar al Turco Klopp nunca imagino que un equipo Mexicano le jugara así y lo acorralara. Los Rayados pudieron haber ganado el encuentro. Ahora Klopp ¿Qué pensara del Fútbol Mexicano? pic.twitter.com/jfhNc1p8p6 — Héctor Coronado (@HctorCoronado12) December 18, 2019

Aquí puedes ver la entrevista completa: https://enganche.com.ar/antonio-mohamed-es-el-titulo-mas-importante-de-mi-carrera/