Guilherme Rodrigues deja de ser preparador físico del Monterrey

Cada día estoy más convencido de que ya no se gana más con nombres, con figuras o con la camiseta. Con el profesionalismo y seriedad como base, en el futbol actual la diferencia la marcan los detalles. Hoy se nos va uno de los grandes detalles que tuvimos en este 2019 y que sin duda nos ayudó a todos a ser un poco mejores. Brazil, Carioca, Guilhe, Campeón, te vamos a extrañar mucho! @guilherme.rod1985