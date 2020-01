Olympique de Marsella o Gallos Blancos, posibles destinos de Carlos Salcedo

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- El futuro de Carlos Salcedo parece estar lejano de Tigres, el central mexicano no ha tenido un buen desempeño con los ‘’felinos’’ desde su regreso del futbol europeo y los dirigidos por Ricardo Ferretti no tendrían problemas en dejarlo ir.

Cabe destacar que desde hace tiempo se viene manejando la versión que el ‘’Titán’’ no se siente agusto en tierras regias y su intención es salir en este mercado invernal.

Pese a su reciente desempeño con el cuadro ‘’auriazul’’, Salcedo podría volver al balompié del Viejo Continente ya que el Olympique de Marsella estaría dispuesto a ficharlo.



De igual forma, Omar Zerón dio a conocer que en el mercado nacional Salcedo tendría sobre la mesa una oferta de los Gallos Blancos de Querétaro.

Supuestamente Salcedo tiene Influenza y por eso no se ha presentado a entrenar. Eso no elimina lo que yo me he enterado por otro lado acerca de las ofertas en Francia y en Mexico (Querétaro)

— Omar Zeron (@omarzeron) January 4, 2020