El Al Sadd presentó a Marco Fabián como su nuevo fichaje

DOHA, Qatar.- Marco Fabián fue presentado como nuevo jugador del Al Sadd, el mexicano continuará su carrera en el futbol qatarí.

»Marquito» portará el número 33 en su dorsal y será dirigido por una leyenda como futbolista como lo fue Xavi Hernández.

El ex jugador de Chivas firmó con el Al Sadd en un contrato por lo que resta de esta temporada, en caso de rendir como se le espera seguramente será renovado.

OFFICIAL: @MarcoFabian_10 signs for #AlSadd on a deal until the end of the season#WelcomeMarco pic.twitter.com/4pH8wl9ZTC

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 5, 2020