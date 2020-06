»Él mismo se traicionó en el tercer partido» Javier Aquino criticó a Juan Carlos Osorio

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Las declaraciones del ex entrenador de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio siguen dando de qué hablar luego de que el colombiano aseguró que previo a los octavos de final del mundial de Rusia 2018 ante Brasil, sus jugadores se quedaron callados al preguntarles si estaban listos para vencer a los brasileños.

Javier Aquino, futbolista de los Tigres e integrante de ese grupo de jugadores dijo no recordar ese momento que mencionó Osorio pero aclaró que todos los jugadores tenían la mentalidad de vencer a Brasil.

«A memoria no se me viene ese momento exacto del silencio al cual se refiere el profe, creo que el partido contra Brasil el equipo llegó mermado, la motivación que que se había conseguido en los primeros partidos había sido muchísima, el ánimo venía a tope y al perder el partido contra Suecia fue un cambio radical dentro del ánimo del grupo.

»El juego ante Brasil el equipo estaba anímicamente mal pues al perder contra Suecia y no calificar como primero de grupo como se venía planeado dentro del trabajo, se mermó mucho en el ánimo del equipo. Más allá de eso, ningún jugador de la selección mexicana tenía dudas de lo que quería al enfrentar a Brasil, era obvio que todos queríamos pasar a la siguiente fase, al quinto partido, creo que todos teníamos esa mentalidad. Ese silencio al cual se refiere el profe no lo recuerdo pero yo creo que en ningún momento el equipo tuvo dudas o miedo al enfrentar a Brasil, al contrario ese tipo de equipos siempre es una motivación y todos lo sabíamos, no se tuvo la capacidad mental de haber perdido contra Suecia, de no haber pasado en primer lugar y el profe en esa parte tiene que asumir cierta culpa, como todos.’’

De igual forma, el nacido en Oaxaca consideró que el timonel cafetalero se traicionó en el tercer partido ante Suecia.

‘’Cada quien asume lo que le toca, al final del día él manejó una estrategia en cada concentración durante todo el proceso y al final de cuentas él mismo se traicionó en el tercer partido. Quizá era momento que los jugadores que venían siendo titulares pudieran descansar un poco, que el resto que no venía jugando adquiriera cierta importancia dentro del grupo, al final se cuentas decide otra cosa y no fue el resultado que ni él ni nosotros esperábamos, por ahí el tema del ánimo si bajó mucho pero miedo y silencio y falta de experiencia no fue, eso es lo que yo pienso».

