Carlos Hermosillo criticó a Pablo Cepellini

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El histórico goleador de Cruz Azul, Carlos Hermosillo habló en exclusiva para W Deportes, donde además de señalar el gran paso del equipo en lo que va del Clausura 2020, se dio el tiempo para criticar a uno de los fichajes para dicho certamen.

Hermosillo aseguró que Pablo Cepellini no le gusta nada y no entiende porque ficharlo si ha estado de equipo en equipo.

“Yo le llamo ‘Cepillini’ porque a mí no me gusta nada. Traer jugadores que googleas y ves su historia, que pasan por un equipo y por otro y otro y no pasa nada, son las cosas que no entiendo de Cruz Azul”

Sobre el trabajo de Robert Dante Siboldi, Carlos considera que los ‘’cementeros’’ tienen todo para campeonar ya que ve un equipo muy competitivo.

“Conozco a Robert Dante Siboldi como jugador y como entrenador, lo tiene todo para ser Campeón a Cruz Azul. Veo un equipo muy competitivo, disfruto el presente de Cruz Azul»

Si no lo escuchaste, este es el momento @SpotifyMexico #territorioazul 🔵🔥@deportesWRADIO #TelevisaRadio Este es un programa para ti… episodio CAP. 7 Territorio Azul de Territorios Whttps://t.co/0NnbiRNIo7 pic.twitter.com/L4Hquhd55h — Carlos Córdova 🧔🏻(Oficial) (@cordova_sports) March 3, 2020

