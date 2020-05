Se filtra video de Jennifer López enseñando a Shakira como hacer el sensual baile que hicieron en el Super Bowl LIV (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La practica hace al maestro y la única forma en la que Shakira logró su cometido de hacer el sensual baile que hizo con Jennifer López en el Super Bowl LIV fue gracias a JLO.

Se filtró un video donde la colombiana ponía atención e imitaba la forma de moverse de Jennifer.

»Lo que hago con mis rodillas, mi madre me enseñó eso cuando tenía cuatro años» fue lo que le dijo Jennifer López a Shakira.

Aquí el video:

Jennifer Lopez teaches Shakira how to butt jiggle in new #SuperBowl rehearsal video. pic.twitter.com/EojyjIfVkU

— Pop Crave (@PopCraveMusic) May 3, 2020