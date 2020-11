Andrés Lillini definirá su futuro al terminar partido ante Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Pese a la gran campaña que Pumas ha hecho en este Guard1anes 2020 con Andrés Lillini como entrenador, aún no es un hecho que el timonel argentino siga en el cuadro universitario para el Clausura 2021.

En entrevista exclusiva para W Deportes, Lillini reveló que su deseo es seguir con los capitalinos ya que no se ve en otro equipo de la Liga MX y que será hasta concluir la jornada 17 ante Cruz Azul cuando se defina qué será de su futuro.

«Mi deseo es acá. El que yo esté en Primera División hoy es el reflejo del trabajo de toda la gente de fuerzas básicas, yo pongo la cara. Eso no hay dinero que lo pague.

«Claro que me gustaría seguir en Pumas para seguir afianzando el proyecto de fuerzas básicas en Primera División, no me veo en otro equipo y quedé con el ingeniero Leopoldo Silva que después de Cruz Azul y vamos a sentarnos para ver qué es lo mejor para el club «

Cargando...