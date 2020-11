Asegura Javier Hernández que gracias a Diego Dreyfus, su carrera no se ha ido ‘’a la chingada’’

LOS ÁNGELES, California.- La temporada que ha tenido Javier Hernández con el LA Galaxy al momento ha sido muy dura, donde incluso el entrenador Guillermo Barros Schelotto fue cesado debido a malos resultados.

El ex jugador del Manchester United aseguró que este año 2020 ha sido negativo para él ya que han existido factores que le han perjudicado.

“Venía trabajando profundamente, tomando responsabilidad con mi vida, mi año ha sido completamente negativo en todos los sentidos, he tenido factores que me han perjudicado. Estoy tomando decisiones en mi vida con mucha responsabilidad. Este club me ha brindado absolutamente todo, el que no ha confiado en ellos he sido yo”

Tras todos los rumores que se generaron alrededor de su coach de vida, Diego Dreyfus y su esposa Sarah Kohan donde se decía incluso que Kohan le fue infiel a Hernández con Dreyfus, el ‘’Chicharito’’ aclaró que todo esto es falso y que gracias a Diego su carrera no se ha ido ‘’a la chingada’’.

“Todo mundo sabe con la persona que estoy trabajando emocionalmente, ha sido desmedido, falta de mi responsabilidad y comunicación, toda la gente dice que mi hijo no es mío, no sé hasta donde dejé de llevar esa comunicación. Gracias a él mi carrera no se ha ido a la chingada”.

