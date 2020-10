Douglas Costa vuelve al Bayern Munich a préstamo

MÚNICH, Alemania.- Douglas Costa vuelve al Bayern Munich, el brasileño jugará nuevamente en el cuadro alemán luego de que la Juventus decidió prestarlo durante un año al campeón de Europa.

Fabrizio Romano de Sky Sports aseguró que Costa ha firmado su contrato con los bávaros, por lo que se espera que su fichaje se oficialice en las próximas horas.

Douglas Costa has signed his contract as new Bayern Munich player. Official and confirmed. Simple loan from Juventus. 🔴 #Bayern #transfers #DeadlineDay

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2020