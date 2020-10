Reportan que Ousmane Dembélé no llegará al Manchester United

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La llegada de Ousmane Dembélé al Manchester United sería muy complicada, todo parece indicar que el atacante francés no saldrá del FC Barcelona en este mercado de verano.

De acuerdo con información de Dean Jones de Bleacher Report, el futbolista de 23 años de edad no llegará a los Red Devils pese a los rumores que lo daban como un hecho.

Few reports that Ousmane Dembele could still be possible to United but that's not the case – not happening



De igual forma, Fabrizio Romano de Sky Sports dejó en claro que la llegada de Dembélé al United no se concretó porque los blaugranas quieren venderlo de forma definitiva y los ingleses querían un préstamo.

Barcelona are trying to sell Rafinha as they still want to complete Memphis Depay deal. Race against time again… Ousmane Démbélé not joining Manchester United, Barça always asked for a permanent deal. No loan. No agreement. 🔵🔴 #FCB #MUFC #DeadlineDay

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2020