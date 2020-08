Giovani Dos Santos y Sergio Díaz descartados ante Necaxa

Por: Ricardo Arizmendi

CIUDAD de México, México.- Miguel Herrera, técnico del América, dio a conocer que Giovani Dos Santos y el refuerzo Sergio Díaz, no verán acción en el partido de la jornada 3 frente a Necaxa.

Dos Santos sufre los estragos de la lesión que sufrió ante Chivas en el clásico del Apertura 2019, por ello, ‘El piojo’ reveló que aunque haya regresado a los entrenamientos, no relizará el viaje a Aguascalientes, afirmó Herrera.

“Gio no está, ya entrenó aunque no con el grupo pero en la parte física ahí va. No ha hecho nada de cancha y hasta la siguiente semana va a incorporarse con el equipo”, sentenció.

Por otro lado, el paraguayo Sergio Diaz tendrá que esperar para debutar en La LigaMX pese a que ya entrenó con ‘Las Águilas’.

“Al chico (Díaz) lo vemos bien y obvio se tiene que adaptar a la altura y ya está trabajando al parejo con nosotros. Ya dio dos negativos en Covid-19 y ya está”, finalizó.

América pretenderá continuar invicto en el Guard1anes 2020 cuando visite al Necaxa en el Estadio Victoria, partido que arrancará a las 19.30 horas.

Cargando...