La reacción de aficionados de Cruz Azul tras ser remontados en semifinales ante Pumas

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Cruz Azul volvió a ilusionar a su afición y caer de forma inimaginable en las semifinales de vuelta del Guard1anes 2020 ante Pumas.

Los cementeros fueron remontados del 4-0 que hicieron en el juego de ida y se quedaron fuera de la final.

La afición de la máquina no pudo ocultar su molestia en redes sociales y explotaron al ver que su equipo volvió a ser remontado.

Aquí las reacciones:

Ya no puedo más cruz azul, tengo 24 años y nada. Crecí viéndolos perder final tras final. No me merezco esto. No se cuanto más aguante cruz azul. Tengan poquita vergüenza y por favor paren de hacer ídolos a jugadores que no se lo merecen @jesuscorona01 @catadominguez04

— Juan Hunnid (@JRUIZ96) December 7, 2020